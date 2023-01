США мають надати Україні Abrams та ще одна спроба звернутися до росіян. Провідні медіа світу про війну 22 січня

Новини

«Бабель»

Україна й росія наближаються до ще жорстокішого й кривавішого етапу війни, пише у своїй редакційній колонці The New York Times. Обидві країни готуються до наступу в найближчі кілька місяців. Україна ― бо для її народу це боротьба за виживання. Росія ― тому що путін не здатен визнати, що програє, й намагається якнайшвидше підготувати сотні тисяч окупантів та нові танки й ракети. Колонка NYT адресована передовсім російським громадянам: видання не втрачає надії достукатися до населення країни. Хоча й повторює ті самі тези, які росіянам говорять українці: що війна підірвала їхній добробут, а країна перетворилася на світового вигнанця. Що санкції, фінансові й технологічні втрати призводять до відставання росії від світу ― і це може тривати десятки років. Автори колонки додають, що відставання стосуватиметься й воєнно-промислового комплексу також, адже досі росіяни покладалися на західні технології, доступу до яких більше не мають. Путін і його поплічники приховують від росіян реальні масштаби втрат ― як людських у бойових діях, так і економічних чи соціальних. Російський диктатор навіть сам відмовляється визнати, що справи в економіці пішли значно гірше, ніж колись. Видання цитує його запитання до чиновника, що звітував про спад виробництва літаків: «Ти що, за дурня мене маєш?». Але правда в тому, пише The New York Times, що в дурні намагаються пошити весь російський народ, який до 2014 року, до початку агресії проти України, насолоджувався численними благами західної цивілізації та, фактично, дружнім ставленням до росіян. Тепер для українців немає більшого ворога, ніж росіяни, і вони згуртовані у своєму бажанні стати частиною західного світу й відстоювати кожен клаптик своєї землі. Не аж так давно росіяни відчували, що таке вести війну з потужною та безжальною силою, керованою, по суті, одним божевільним, тобто Гітлером. Зараз росіяни опинилися по інший бік цієї історії ― і їм лишається або терпіти, або спробувати бодай якось вплинути на те, що відбувається з їхньою країною, пише видання.

Редакція ж The Washington Post закликає Джо Байдена надати Україні танки Abrams ― якщо після цього крига скресне й розпочнуться поставки Києву німецьких танків Leopard 2. Наступні кілька місяців, скоріш за все, будуть вирішальними у війні, і наявність західної зброї є критичною для перемоги українців. На щастя, наші союзники це розуміють ― цим пояснюються безпрецедентні обсяги нової військової допомоги Києву, оголошеної останніми днями. Однак один із найперспективніших видів зброї ― танки ― через острах Німеччини залишається заблокованим. У редакції видання бачать щире бажання Берліну допомогти Києву: вже в перші дні після початку російської агресії канцлер Олаф Шольц проголосив зміну військової політики Німеччини, фактично визнавши, що політика дружби з росією як запобіжник від нової великої війни в Європі провалилась. Попри зовнішні вагання, насправді німці були послідовними в цьому розвороті. Наразі за обсягом наданої Україні зброї Німеччина на другому місці після США, вона поступово нарощує і кількість, і складність видів зброї. У виданні сподіваються, що після перших партій Leopard 2 справи і з цими танками підуть краще. Тож, дійсно, нехай американські Abrams не надто ефективні чи задорогі в українських умовах ― треба передати їх бодай як символічний жест. Джо Байден мав би розуміти важливість моменту і потребу не дати росіянам перемогти в цій несправедливій війні. Десяток Abrams для цього ― відносно невисока ціна.

