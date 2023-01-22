FT: Бразилія та Аргентина працюють над створенням спільної валюти. Її хочуть назвати «сюр»

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Бразилія та Аргентина найближчим часом публічно оголосять про початок підготовчої роботи над створенням спільної валюти. Таким чином вони хочуть підсилити економіку всього регіону Латинської Америки.

Про це пише Financial Times.

План створення спільної валюти дві найбільші економіки регіону планують обговорити на саміті в Буенос-Айресі. Бразилія пропонує назвати нову валюту «сюр», що означає «південь». Країни обговорять, як це може сприяти регіональній торгівлі та зменшити залежність від долара.

Міністр економіки Аргентини Серхіо Масса підтвердив, що долучитися до проєкту також запропонують іншим країнам регіону.

Видання оцінює, що якби такий валютний союз охопив усю Латинську Америку, то становив би близько 5% світового ВВП. Для порівняння, найбільший у світі валютний союз — євро — охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.