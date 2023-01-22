У Словаччині провалився референдум, який організувала проросійська опозиція. Вона хотіла спростити проведення нових виборів

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У Словаччині провалився конституційний референдум, який організувала проросійська опозиція. Вона хотіла провести дострокові парламентські вибори.

Про це пише Aktuality.

Участь у референдумі взяли майже 1,2 мільйона виборців. Їх запитували, чи підтримують вони ідею розпуску парламенту шляхом референдуму. Попри те, що 98% проголосували за, референдум визнали недійсним. Явка на ньому була всього 27,25%, а мала бути не меншою за 50%.

Референдум ініціювала проросійська опозиція на чолі з партією Smer-SD. Але через низьку явку він провалився. Опозиція ще з 2020 року хотіла провести референдум і винести на нього ще й питання відставки уряду Едуарда Хегера. Конституційний суд друге питання визнав неконституційним, але про дострокові вибори — схвалив.

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення — і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю в ньому.

«Дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоб врешті покласти край політичній кризі. Важливо, щоб депутати якнайшвидше ухвалили поправку до Конституції про дострокові вибори в парламенті», — зауважила вона.

Чапутова додала, що за відсутності домовленості до кінця січня вона готова скористатися своїми повноваженнями і призначити тимчасовий уряд.

Попри провал, голова партії Smer Роберт Фіцо вважає референдум успішним і взяв за нього відповідальність. Він підкреслив, що якщо така кількість людей прийде голосувати на парламентські вибори, то зміни в Словаччині гарантовані.