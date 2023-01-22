Буданов: Дениса Кірєєва вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що співробітники Служби безпеки вбили банкіра Дениса Кірєєва в автівці СБУ 5 березня, а тіло викинули на вулицю.
Про це Буданов сказав в інтервʼю «Радіо Свобода».
«Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше — розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники — це факт», — зазначив очільник ГУР.
Буданов переконаний, що Кірєєв не був російським шпигуном.
«Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам», — сказав Буданов.
За його словами, ніхто не очікував, що працівники СБУ будуть діяти проти штатного співробітника ГУР таким чином, а тодішній голова СБУ Іван Баканов не зміг нічого толком пояснити. Буданов також сказав, що знає людей, які вбили Дениса Кірєєва, але чи працюють вони досі в Службі безпеки, не відповів.
- 5 березня 2022 року повідомлялося, що представники СБУ у ході затримання застрелили у Києві банкіра Дениса Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та росії в Гомелі 28 лютого. Його нібито підозрювали у державній зраді.
- Напередодні видання The Wall Street Journal опублікувало текст, де розповідає, як Кірєєв взагалі потрапив на переговори з росією і попередив голову розвідки Кирила Буданова про вторгнення й атаку на Київ 23 лютого 2022 року. Виявляється, українська розвідка завербувала Кірєєва ще кілька років тому, а його свідчення допомогли Києву вистояти в перші години атаки.
- Член переговорного процесу з росією, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство Дениса Кірєєва було повʼязане з поганою координацією українських спецслужб на початку війни.