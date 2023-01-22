У Великій Британії дитинча тюленя заблукало і прийшло до шашличної у Норфолку

Новини

Marine and Wildlife Rescue

У Великій Британії 20 січня перехожі помітили тюленя, який блукав біля шашличної у Норфолку. На місце викликали рятувальників, які віднесли його назад на пляж.

Про це пише The Guardian.

«Дитинча, мабуть, просто шукало притулку, але дезорієнтувалося та продовжило йти вглиб країни», — припустив співробітник Служби порятунку тварин Ден Голдсміт.

За його словами, молодий тюлень був у хорошому стані. Рятувальники завантажили його на ноші, щоб віднести назад на пляж.

Він додав, що люди все частіше виявляють тюленів далеко від водойм. За останні роки популяція цих тварин у Великій Британії значно зросла. Чисельність сірих тюленів у Сполученому Королівстві впала до 500 на початку XX століття, але зараз знову зросла до 120 тисяч особин.

«Я памʼятаю, як 20 років тому ми майже не отримували дзвінків про тюленів, можливо, два на тиждень… [Зараз] у години пік я отримую, ймовірно, 15—20 дзвінків щодо різних тюленів щохвилини», — розповів Голдсміт.

Він попередив людей, які бачать тюленят далеко від пляжів, не наближатися до них і викликати експертів на допомогу.