У США нагородили ветерана флоту, який збив чотири радянські винищувачі. Його звитягу тримали в секреті 50 років

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У США нагородили однією з найвищих військових нагород 97-річного ветерана Ройса Вільямса, який під час Корейської війни збив чотири радянські винищувачі.

Про це пише CNN.

На церемонії в п’ятницю в Каліфорнії Вільямсу вручили Військово-морський хрест — другу за значущістю військову відзнаку США. Міністр військово-морських сил Карлос Дель Торо заявив, що серед багатьох пропозицій, які він розглянув для нагород моряків, справа Вільямса «виділялася з-поміж інших».

Видання розповідає, що 18 листопада 1952 року Вільямс летів на першому реактивному винищувачі ВМС США — F9F Panther. Він мав наказ патрулювати найпівнічнішу частину Корейського півострова, поблизу річки Ялу, яка відокремлює Північну Корею від Китаю.

Коли чотири літаки ВМС США здійснювали патрулювання, у лідера групи виникли механічні проблеми, і він разом з іншим літаком повернувся до оперативної групи біля узбережжя.

Вільямс та його напарник продовжили місію та несподівано виявили сім радянських винищувачів МіГ-15, які прямували до оперативної групи. Командири групи наказали двом американським літакам зайняти позицію між МіГами та військовими кораблями США. Під час цього чотири радянські МіГи повернулися в бік Вільямса і відкрили вогонь.

За його словами, він стріляв по хвостовому МіГу, який потім випав із радянської групи з чотирьох літаків, а напарник Вільямса слідував за радянським реактивним літаком. У той момент американське командування на авіаносці наказало Вільямсу не вступати в бій з радянськими військами, а він відповів, що вже це зробив.

Ветеран також розповів, що радянські МіГ-15 на той час були найкращими у світі, а літак Вільямса був пристосований для бою у форматі «повітря — земля», а не повітряних боїв.

Попри це, пілот вступив у бій із шістьма радянськими винищувачами та «постійно обертався та ухилявся» — єдина маневр, у якому F9F міг конкурувати з радянськими літаками — щоб не дати МіГам навести на нього гармати.

Зрештою Вільямс випустив усі 760 снарядів, що були в гарматах на його літаку, збивши чотири радянські винищувачі. Пілоту з величезними труднощами вдалося посадити літак на авіаносець, оскільки, як зʼясувалося пізніше, його F9F отримав 263 пошкодження.

Після бою Вільямса особисто допитали кілька високопоставлених адміралів ВМС, міністр оборони, а також президент США Дуайт Ейзенхауер. Відтак пілоту наказали не говорити про свою участь, оскільки офіційні особи побоювалися, що інцидент може спричинити руйнівне зростання напруженості. між США та Радянським Союзом і, можливо, розпалити Третю світову війну. Розсекретити історію Вільямса вдалося лише у 2002 році.