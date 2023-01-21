Пʼятниця стала найтеплішою в Києві за 143 роки
- Автор:
- Олег Панфілович
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Vicky T / Unsplash
У пʼятницю, 20 січня, у Києві вперше за 143 роки максимальна температура повітря піднялась до +10,2 °С.
Про це повідомив Український гідрометцентр.
Температуру зафіксувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. У Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10,2 °С, перевищивши попередній рекорд 20 січня 1952 року на 4,1 °С.
- За даними синоптиків, у вихідні в Україні погода буде теплою, подекуди пройдуть дощі з мокрим снігом.