Росія на війні з Україною вже втратила понад 120 тисяч військових

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Російська армія на війні з Україною вже втратила понад 120 тисяч військових. За минулу добу українські військові ліквідували 860 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також українські військові знищили один танк і 15 бойових броньованих машин. Крім цього, вони зруйнували 6 артилерійських систем та реактивну систему залпового вогню.

Минулої доби українські військові також збили 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня.