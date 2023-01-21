Росія на війні з Україною вже втратила понад 120 тисяч військових
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російська армія на війні з Україною вже втратила понад 120 тисяч військових. За минулу добу українські військові ліквідували 860 окупантів.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Також українські військові знищили один танк і 15 бойових броньованих машин. Крім цього, вони зруйнували 6 артилерійських систем та реактивну систему залпового вогню.
Минулої доби українські військові також збили 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня.