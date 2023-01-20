Reuters: США радять Україні почекати з контрнаступом, поки не приїде нова зброя
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Високопоставлені чиновники США радять Україні відкласти початок наступу проти російських військ, доки не надійдуть поставки американської зброї, а військових не навчать нею користуватися.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації Байдена.
Переговори США з Україною про контрнаступ відбувалися в контексті того, що українці мають приділяти достатньо часу тому, щоб навчатися користуватися найновішою зброєю, наданою Сполученими Штатами.
Посадовець, розмовляючи з невеликою групою журналістів на умовах анонімності, сказав, що Сполучені Штати твердо дотримуються свого рішення поки що не надавати танки Abrams Україні.
- На початку січня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що навесні Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими.