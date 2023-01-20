Ексголова Державіаслужби Антонюк отримав три роки увʼязнення за лобіювання інтересів МАУ

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Facebook / Fly UIA

Вищий антикорупційний суд засудив до трьох з половиною років увʼязнення колишнього голову Державної авіаційної служби Дениса Антонюка.

Про це повідомляє на своїй сторінці Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Антонюка визнали винним у тому, що він із корисливих мотивів надав незаконні переваги авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» для польотів за маршрутом «Київ — Тегеран — Київ» та спричинили тяжкі наслідки для компанії «Українсько-середземноморські авіалінії» (UM Airlines).

Видання «Схеми» зазначило, що у 2014 році активісти пікетували службу та її голову Антонюка, який «на догоду авіакомпанії одного відомого олігарха блокував вихід на українській ринок лоукостів та підписання «Відкритого неба», йдучи при цьому на відверті порушення закону».