Прогноз погоди на вихідні — в Україні буде тепло, у деяких областях очікують дощів із мокрим снігом

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pixabay / Hans

За даними Sinoptik.ua, у вихідні в Україні погода буде теплою, подекуди пройдуть дощі з мокрим снігом.

Погода в суботу 21 січня

Температура повітря на заході України та на Харківщині становитиме близько 0 °С, на Донеччині та Луганщині буде +2…+4 °С, на Житомирщині та Сумщині — +3…+5 °С. На півдні та в Криму температура сягне +11…+13 °С, а в решті регіонів України буде до +5…+8 °С.

Вночі в Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях можливі невеликі морози до -4 °С, а в решті регіонів термометри покажуть близько 0 °С.

На заході країни, а також у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях можливі дощі з мокрим снігом. У решті областей очікується мінлива хмарність без опадів.

Погода в неділю 22 січня

На заході України, а також у Луганській, Донецькій, Сумській, Рівненській та Харківській областях температура повітря становитиме близько 0 °С вдень і до -2…-4 °С вночі. На півдні повітря прогріється до +6…+7 °С, а в Криму буде до +11 °С. У решті регіонів температура становитиме +4…+5 °С.

На більшій частині території України буде хмарно, без опадів. На Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, а також у Чернівецькій та Хмельницькій областях — невеликі дощі зі снігом.

Погода в понеділок 23 січня

По всій території України на початку тижня буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості областей температура становитиме близько 0 °С. На Закарпатті, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму повітря прогріється до +4…+6 °С. І лише на Донеччині буде прохолодніше — до -3 °С.

Вночі в більшості регіонів країни термометри покажуть близько 0 °С, у північних та східних областях очікують невеликих морозів до -4 °С.