У США живе найстаріший у світі собака
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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У США чихуахуа на прізвисько Спайк став найстарішим собакою з тих, що нині живуть у світі. Йому виповнилося 23 роки.
Про це пише Bild.
Спайка, покинутого та голодного, помітили на стоянці продуктового магазину і забрали в родину. «У нього на шиї були плями крові від ланцюга або мотузки, і він виглядав досить погано», — згадує власниця собаки.
Спайк швидко призвичаївся до житя на фермі, заганяючи корів і курей. «Коли він був молодший, то намагався залякати корів та коней гавканням та переслідувати їх», — каже Рита. Перебуваючи «на пенсії» Спайк особливо любить теплі ванни, довгий сон та сир.
- У будинку для літніх людей у французькому Тулоні померла найстаріша жінка у світі — черниця Люсіль Рендон. Їй було 118 років.