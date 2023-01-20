Навесні Німеччина передасть Україні військову допомогу на мільярд євро

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Herman / Flickr

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі «Рамштайн» анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму понад мільярд євро.

Про це повідомляє Spiegel.

Ці кошти витратять на додаткові озброєння та техніку. Завдяки цьому «весняному» пакету загальний обсяг німецької військової допомоги з початку повномасштабної війни в Україні зросте до €3,3 мільярда.

«Німеччина не зупиниться і не відмовиться від підтримки України», — сказав Пісторіус.

За його словами, країна відправить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard, системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Усе це включно з логістикою та навчанням солдатів, уточнив Пісторіус і додав, що навчання на бойових машинах піхоти і Patriot почнеться наприкінці січня.