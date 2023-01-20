В Іспанії затримали відомого бразильського футболіста Дані Алвеса за звинуваченнями в домаганнях

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В іспанському регіоні Каталонія затримали відомого бразильського футболіста Дані Алвеса за звинуваченнями в сексуальних домаганнях. Його вже доправили до суду.

Про це пише France24.

39-річний футболіст наразі виступає за мексиканський клуб «Пумас». У Каталонії він був у відпустці після Чемпіонату світу в Катарі, куди Алвес їздив із збірною Бразилії.

На футболіста поскаржилися в поліцію 2 січня. Жінка повідомила, що Алвес у нічному клубі в ніч з 30 на 31 грудня домагався до неї, зокрема засунув руку під спідню білизну проти її волі, а потім переслідував її в туалеті. Вона одразу повідомила про це охороні клубу.

Сам футболіст підтверджує, що був у клубі в ту ніч, але всі звинувачення відкидає.

Дані Алвес вважається одним із найбільш титулованих футболістів у світі. Він здобув 47 командних трофеїв зі своїми клубами та збірною Бразилії. Дані Алвес грав в іспанській «Барселоні», італійському «Ювентусі» та французькому «Парі-Сен-Жермені». Він також був на останньому Чемпіонаті світі з футболу разом зі збірною Бразилії.