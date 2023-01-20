Суд оштрафував Дональда Трампа на мільйон доларів за необґрунтований позов проти Гілларі Клінтон

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Marc Nozell / Flickr

Суд штату Флорида зобовʼязав колишнього президента США Дональда Трампа та його адвокатів виплатити майже мільйон доларів за позов проти колишньої держсекретарки Гілларі Клінтон.

Про це інформує Reuters.

Так, Трамп та його адвокати повинні виплатити понад $937 тисяч як санкції за подання позову проти Клінтон.

У березні 2022 рокуТрамп подав позов, звинувачуючи Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016-го. У вересні позов відхилив окружний суддя США Джон Міддлбрукс. За його словами, експрезидент зловживав судами для реалізації своїх політичних завдань.

У постанові Міддлбрукс написав: «Ми зіткнулися з позовом, який ніколи не повинен був бути поданий, який був абсолютно необґрунтованим як з фактичної, так і з юридичної точки зору, і який подали недобросовісно та з неналежною метою».

У своєму позові Трамп вимагав відшкодувати йому $70 мільйонів з боку Клінтон та ще $30 мільйонів — від відповідачів з її штабу.

Ані представники Трампа, ані його головний адвокат Аліна Хабба ситуацію не прокоментували.