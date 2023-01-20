Politico: Прибутки «ПВК Вагнера» у Центральноафриканській Республіці зросли до мільярда доларів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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hdptcar / Flickr
За минулий рік «ПВК Вагнера» значно розширила свою діяльність у Центральноафриканській Республіці. Прибутки найманців від видобутку золота у країні можуть зрости до майже мільярда доларів.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела та дипломатичні документи.
Зароблені гроші, найімовірніше, будуть використані на закупівлю зброї та найм нових бійців.
Згідно з дипломатичними документами, «вагнерівці» побудували в центрі країни, на родовищі золота неподалік від міста Бамбарі великий виробничий комплекс. Нині родовище — це вісім виробничих зон.
За оцінками США, ПВК готує обʼєкт до довгострокової експлуатації. Тут будують мости через річки, а також встановили зенітні гармати на вантажівках. Водночас влада ЦАР перестала давати дозвіл на запуск безпілотників миротворців ООН над родовищем. Як йдеться в дипломатичній телеграмі, американські чиновники вважають це ознакою того, що російська ПВК «отримує політичний контроль у країні».
На золотодобувній шахті група працює як зареєстрована на Мадагаскарі компанія.
- Влада ЦАР отримує підтримку від росії ще з 2017 року. Місцеві сили отримують зброю і проходять навчання під керуванням росіян. Сама «ПВК Вагнера» теж діє у ЦАР.
- До лав «ПВК Вагнера» вербують і в російських вʼязницях. За даними ЗМІ, за два місяці з російських тюрем вже зникли 23 тисячі увʼязнених. Є свідчення, що вербуванням займається особисто власник ПВК Євген Пригожин.