Politico: Прибутки «ПВК Вагнера» у Центральноафриканській Республіці зросли до мільярда доларів

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За минулий рік «ПВК Вагнера» значно розширила свою діяльність у Центральноафриканській Республіці. Прибутки найманців від видобутку золота у країні можуть зрости до майже мільярда доларів.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела та дипломатичні документи.

Зароблені гроші, найімовірніше, будуть використані на закупівлю зброї та найм нових бійців.

Згідно з дипломатичними документами, «вагнерівці» побудували в центрі країни, на родовищі золота неподалік від міста Бамбарі великий виробничий комплекс. Нині родовище — це вісім виробничих зон.

За оцінками США, ПВК готує обʼєкт до довгострокової експлуатації. Тут будують мости через річки, а також встановили зенітні гармати на вантажівках. Водночас влада ЦАР перестала давати дозвіл на запуск безпілотників миротворців ООН над родовищем. Як йдеться в дипломатичній телеграмі, американські чиновники вважають це ознакою того, що російська ПВК «отримує політичний контроль у країні».

На золотодобувній шахті група працює як зареєстрована на Мадагаскарі компанія.