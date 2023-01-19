Meta пообіцяла Мінцифри не блокувати контент про полк «Азов»

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Компанія Meta не блокуватиме інформацію про полк «Азов» та сторінки військових- «азовців» у Facebook та Instagram, якщо він не порушує стандартів спільноти.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров у Давосі поговорив із президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт.

Вони домовилися, що Meta перегляне політику модерування контенту, не блокуватиме сторінки «азовців» і не видалятиме дописи українських користувачів про війну загалом.

Нещодавно Meta розробила і ухвалила адаптовану політику модерації контенту для висвітлення війни, зазначили у Мінцифри. Поступово це рішення починає діяти.