Meta пообіцяла Мінцифри не блокувати контент про полк «Азов»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Компанія Meta не блокуватиме інформацію про полк «Азов» та сторінки військових- «азовців» у Facebook та Instagram, якщо він не порушує стандартів спільноти.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров у Давосі поговорив із президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт.
Вони домовилися, що Meta перегляне політику модерування контенту, не блокуватиме сторінки «азовців» і не видалятиме дописи українських користувачів про війну загалом.
Нещодавно Meta розробила і ухвалила адаптовану політику модерації контенту для висвітлення війни, зазначили у Мінцифри. Поступово це рішення починає діяти.
- Автоматичні алгоритми Facebook та Instagram блокують деякий контент про Україну, розцінюючи його як неприйнятний. Також є проблеми з модеруванням та масовими скаргами росіян на дописи про війну в Україні. Раніше Міністерство цифрової трансформації уже зверталося до компанії Meta через блокування українського контенту.