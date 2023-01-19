Радник ОП: Дениса Кірєєва убили через погану координацію силових структур
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Член переговорного процесу з росією, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство одного з консультантів делегації України Дениса Кірєєва, якого СБУ звинуватила нібито у держзраді, було повʼязане з поганою координацією українських спецслужб на початку війни.
Про це він розповів в інтервʼю латвійському Delfi.
За його словами, Кірєєв контактував з ГУР, але силові структури не мали між собою координації дій.
«Були певні претензії до нього з одного боку, з іншого, не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі, це не повʼязано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом росії», — запевнив Подоляк і додав, що рф потім спробувала виставити Кірєєва своїм агентом, але насправді він не був повʼязаний з ворогом.
У пресслужбі СБУ наразі не коментують вбиство Кірєєва, тому провадження веде ДБР.
- 5 березня 2022 року повідомлялося, що представники СБУ при затриманні застрелили у Києві банкіра Дениса Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та росії в Гомелі 28 лютого. Його нібито підозрювали у державній зраді.
- Напередодні видання The Wall Street Journal опублікувало текст, де розповідає, як Кірєєв взагалі потрапив на переговори з росією і попередив голову розвідки Кирила Буданова про вторгнення й атаку на Київ 23 лютого 2022 року. Виявляється, українська розвідка завербувала Кірєєва ще кілька років тому, а його свідчення допомогли Києву вистояти в перші години атаки.