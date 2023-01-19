Радник ОП: Дениса Кірєєва убили через погану координацію силових структур

Новини

Facebook

Член переговорного процесу з росією, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство одного з консультантів делегації України Дениса Кірєєва, якого СБУ звинуватила нібито у держзраді, було повʼязане з поганою координацією українських спецслужб на початку війни.

Про це він розповів в інтервʼю латвійському Delfi.

За його словами, Кірєєв контактував з ГУР, але силові структури не мали між собою координації дій.

«Були певні претензії до нього з одного боку, з іншого, не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі, це не повʼязано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом росії», — запевнив Подоляк і додав, що рф потім спробувала виставити Кірєєва своїм агентом, але насправді він не був повʼязаний з ворогом.

У пресслужбі СБУ наразі не коментують вбиство Кірєєва, тому провадження веде ДБР.