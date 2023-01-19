Іран не визнає російську анексію Криму та Донбасу, попри «теплі відносини з Москвою»

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Flickr / Mohsen Taleb

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не визнає окупацію росією українського Криму та територій Луганської й Донецької областей. Тегеран визнає суверенітет та територіальну цілісність України у рамках міжнародних законів.

Заяву міністра наводить турецьке агентство TRT World.

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерану й Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України», — сказав Хосейн Амір Абдоллахіан.

При цьому глава МЗС стверджував, що Іран нібито не підтримує війну і сподівається на мир в Україні.

«Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось», — сказав Абдоллахіан.