Іран не визнає російську анексію Криму та Донбасу, попри «теплі відносини з Москвою»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Mohsen Taleb
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не визнає окупацію росією українського Криму та територій Луганської й Донецької областей. Тегеран визнає суверенітет та територіальну цілісність України у рамках міжнародних законів.
Заяву міністра наводить турецьке агентство TRT World.
«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерану й Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України», — сказав Хосейн Амір Абдоллахіан.
При цьому глава МЗС стверджував, що Іран нібито не підтримує війну і сподівається на мир в Україні.
«Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось», — сказав Абдоллахіан.
- США не виключають, що Іран може понести відповідальність за допомогу Росії у її війні проти України, оскільки постачає зброю, яку використовують для ударів по інфраструктурі і не тільки.