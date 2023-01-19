Населення Німеччини у 2022 році зросло до історичного максимуму. Це сталося через біженців з України
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Населення Німеччини у 2022 році виросло до рекордно високого рівня — 84,3 мільйона людей. Це сталося через українських біженців, які прибули до Німеччини, рятуючись від війни, пише Reuters.
За даними федерального статистичного управління, у 2022 в Німеччині проживало на 1,1 мільйона людей більше, ніж у попередньому році.
Лише за перше півріччя українці, які прибули до Німеччини, збільшили населення на 740 тисяч людей. На піку попередньої хвилі біженців, які прибували з Сирії, Афганістану та Іраку, у другій половині 2015 року в Німеччині стало на 756 тисяч мешканців більше.
Потік іммігрантів, які прибувають з інших країн, крім України, також збільшився після кількох років млявого зростання через пандемію коронавірусу.
Приплив іммігрантів працездатного віку компенсував старіння німецького населення. У 2022 році загальна частка німців працездатного віку (від 15 до 63 років) становила 61,6% , а серед людей, які приїхали з-за кордону, вона становила 75,9%.
- У жовтні 2022 року Європейська комісія вирішила продовжити дію Директиви тимчасового захисту для українців. Вона буде діяти до березня 2024 року.