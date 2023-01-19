Проти митрополита УПЦ МП Павла відкрили кримінальне провадження. Його перевіряють на розпалювання ворожнечі

Новини

Проти митрополита УПЦ Московського патріархату Павла (Лебідь) відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 161 КК). Його перевіряють на розпалювання релігійної ворожнечі.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин. Провадження відкрито за його заявою.

Павло під час різдвяного богослужіння у храмі Агапіта Печерського називав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «самосвятом» і «бісом», а почесного патріарха Філарета «розкольником».

«Сьогодні «владні Іроди» відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом обʼєднання вони почали «гоніння» на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти церкви. Головне для них не війна. Головне — знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа», — навів слова Павла депутат.