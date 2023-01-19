Греко-католицька церква хоче проводити богослужіння у Почаївській лаврі. Її орендує УПЦ МП

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Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Українська греко-католицька церква хоче отримати право проводити богослужіння у Почаївській лаврі, яку зараз орендує Українська православна церква Московського патріархату.

Про це в інтервʼю «Українській правді» заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук.

«Ми не хочемо сьогодні пред’являти якісь майнові претензії комусь. Але ми говоримо, що це історично великий духовний центр нашої церкви. Дослідники київського християнства у Речі Посполитій говорять, що колись була неписана домовленість між православними у Києво-Печерській Лаврі і греко-католиками у Почаївській Лаврі щодо друку літургійних книг. Те, що друкували в Почаєві ми, того вже не друкували православні в Києво-Печерській Лаврі. Чому? Бо тими книгами ми обмінювалися», — пояснив Шевчук.

Він додав, що дії царської росії та радянського союзу були спрямовані на ліквідацію УГКЦ, тому лавру спочатку передали Православній церкві росії, а потім радянська влада приєднала Почаївську лавру з її територією до Тернопільської області, «щоб знищити Унію в Галичині».

«Тому от ті, які прийматимуть рішення, кому дати доступ для можливості молитися, мусять враховувати, що Почаївська Лавра має історичне відношення до нашої церкви», — зазначив ієрарх.