«Я не коментую брєдні»: Кирило Тимошенко відреагував на інформацію про своє можливе звільнення з Офісу президента

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Пресслужба Офісу президента України

Перший заступник голови ОП Кирило Тимошенко назвав «брєднями» інформацію про його можливе звільнення з Офісу президента.

Про це він розповів у коментарі «Детектор медіа».

Тимошенко зазначив, що не буде коментувати «брєдні з телеграм-каналів».

Кілька співрозмовників «Бабеля» у парламенті говорять, що заступника голови ОП Кирила Тимошенка можуть звільнити, бо на цьому наполягають американські партнери. Ще один кандидат на звільнення, але вже в уряді, — міністр енергетики Герман Галущенко.

Тимошенко відповідає в Офісі президента за все «велике» — будівництво і відбудову. Він же представляв послам план відновлення країни Fast Recovery Plan і разом з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком відповідає за телемарафон «Єдині новини».

Тимошенко призначили заступником керівника Офісу президента ще 21 березня 2019 року. У передвиборчому штабі Зеленського він відповідав за медіа та креатив кампанії.