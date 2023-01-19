Швеція передасть Україні артилерійські установки Archer і бойові машини піхоти CV90

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Уряд Швеції офіційно повідомив, що передасть Україні самохідні артилерійські установки Archer. Точної кількості там поки не називають.

Про це на брифінгу повідомив шведський премʼєр Ульф Крістерссон, пише Expressen.

Окрім артилерії, Швеція також передасть Україні свої власні бойові машини піхоти CV90. Планується передати 50 таких машин.

Також шведський уряд передасть українській армії певну кількість протитанкових ракетних комплексів NLAW.

У Швеції зазначають, що сподіваються за кілька місяців провести навчання українських військових та підготувати всю техніку до передачі.

Archer — шведська 155-мм колісна самохідна артилерійська установка. Має повністю автоматизовану систему заряджання, що робить цю САУ однією з найкращих у світі. Вона також відносно сучасна, оскільки її почали виробляти лише у 2009 році. Однак у Швеції наразі є лише 48 таких САУ.