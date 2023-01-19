Wikipedia вперше за 10 років оновила дизайн

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Онлайн-енциклопедія Wikipedia вперше за понад 10 років зробила суттєвий редизайн десктопної версії сайту.

Основні зміни — покращений пошук, у якому видно зображення зі статей та короткі описи, перероблений зміст для зручнішого переміщення між розділами під час читання (зміст тепер ліворуч і не зникає під час прокручування), оновлені інструменти для перемикання між мовами. Зареєстровані користувачі тепер постійно бачитимуть панель з найпопулярнішими функціями.

Розробники наголосили, що залишили всі старі функції — жодної не видалили.

Оновлений інтерфейс доступний в англомовній версії сайту. Інші версії оновлюють поступово.