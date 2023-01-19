NYT: У США почали визнавати необхідність українських ударів по анексованому Криму

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Reuters

В Адміністрації президента США Джо Байдена після місяців дискусій з українськими посадовцями почали обговорювати, яку зброя необхідна Україні для ударів по анексованому Криму. Росіяни перетворили півострів на військову базу і важливий логістичний вузол.

Про це пише The New York Times.

Зміна позиції адміністрації Байдена повʼязана з новим підходом. На думку представників адміністрації, якщо росія відчуватиме реальну загрозу втрати Криму, це посилить позиції України на майбутніх перемовинах.

Раніше США боялися ескалації, зокрема того, що росія може застосувати ядерну зброю. Але зараз таке занепокоєння зменшилося, хоча ризик все одно зберігається. Тому у Байдена визнають, що для перемоги українським військам буде потрібно завдавати ударів по військових обʼєктах у Криму.

Наразі посадовці США обговорюють з українськими колегами використання американської зброї — від комплексів HIMARS до бойових машин Bradley — для можливого завдання удару по сухопутному коридору, який зʼєднує Крим із росією через міста Мелітополь і Маріуполь. Водночас Байден поки не готовий надати Україні далекобійні ракети.