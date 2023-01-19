Джерела: Першого заступника глави ОП Кирила Тимошенка можуть звільнити з Офісу президента

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Першого заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка можуть звільнити з ОП.

Про це «Бабелю» розповіли співрозмовники в парламенті.

Наразі невідомо, якою може бути причина звільнення. Також невідомо, коли саме його можуть звільнити, але статися це може дуже скоро.

Тимошенко відповідає в Офісі президента за все «велике» — будівництво і відбудову. Він же представляв послам план відновлення країни Fast Recovery Plan і разом з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком відповідає за телемарафон «Єдині новини».