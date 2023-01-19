Українські військові за добу знищили понад 700 окупантів і 14 артилерійських систем

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Українська армія за минулу добу ліквідувала 760 російських окупантів. Загальна кількість загиблих російських військових перевищила 118 тисяч.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські військові за добу знищили шість танків, 10 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем.

Крім цього, вони збили один гелікоптер і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.