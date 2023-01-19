WSJ: Про наказ путіна почати вторгнення розвідку попередив застрелений банкір Кірєєв

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Wall Street Journal

Українську розвідку про наказ президента росії путіна розпочати повномасштабне вторгнення попередив банкір Денис Кірєєв. Він почав співпрацювати з Головним управлінням розвідки Міноборони з 2021 року.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Кірєєв мав звʼязки в українській та російській фінансовій свері — і це зацікавило очільника ГУР Кирила Буданова, який запропонував йому використати свої контакти, щоб спробувати ввійти в воєнну розвідку росії. Його відвозили до Харкова, де Кірєєв разом зі ще одним розвідником перетинали кордон і збирали інформацію в росії.

«Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб і світ фінансів завжди повʼязані, як і світ криміналу, принаймні в наших країнах», — розповів Буданов.

Восени 2021 року розвідка США почала попереджати про можливий напад росії на Україну, Кірєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва готується до вторгнення, і сказав про це Буданову. У другій половині дня 23 лютого Кірєєв повідомив Буданову, що вранці путін віддав наказ про початок вторгнення. Буданов каже, що підказка Кірєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська і краще підготуватися до вторгнення.

О восьмій годині ранку 24 лютого російські вертольоти висадили десант в аеропорту «Антонов» за кілька кілометрів на північ від Києва. Кремль планував використовувати аеропорт, щоб перекидати війська та техніку для штурму столиці. Однак українська армія знала про цей план, що дозволило їй завʼязати серйозні бої за аеродром і зрештою зробити його непридатним для використання.

Згодом Кірєєв опинився в українській делегації на російсько-українських перемовинах, що зробило очевидними його звʼязки зі спецслужбами. А на початку березня його затримали представники контррозвідки СБУ, після чого тіло Кірєєва знайшли з вогнепальним пораненням у голову.