CNN: США найближчим часом оголосять про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні

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Twitter / Олексій Резніков

Найближчими днями Сполучені Штати оголосять про один зі своїх найбільших пакетів військової допомоги для України. Проте, танків в ньому не буде.

Про це пише CNN.

Штати поки не збираються відправляти танки до України, хоча Велика Британія та інші союзники готуються їх відправити. За даними телеканалу, наразі жоден офіційний представник США не повідомив, що адміністрація Джо Байдена може передумати та надіслати американські танки.

У Пентагоні пояснили, що перешкоди у питанні відправки танків полягають у тому, наскільки важко експлуатувати та обслуговувати танк Abrams і чи підійде подібна 70-тонна техніка українським силам.