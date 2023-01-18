Латвія передасть Україні ПЗРК Stinger і гелікоптери

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Латвія передасть Україні чергову партію військової допомоги. Туди увійдуть переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger і гелікоптери.

Про це пише Delfi.

Цього тижня латвійська міністр оборони Інара Мурнієце відвідала Україну, де провела зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим та обговорила заплановані поставки нової зброї.

«Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки — зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати. Латвія і цього року продовжить навчати солдатів ЗСУ різного рівня», — зазначила вона.

За її словами, у 2023 році планується підвищити інтенсивність навчання українських військових щонайменше вдвічі.

25 січня відбудуться заходи з відправки Україні першої партії військової техніки. Загалом Міноборони Латвії вже передало Україні допомоги на €314 мільйонів, що становить 0,93% ВВП країни.