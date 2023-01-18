У поліції уточнили, що в авіакатастрофі у Броварах загинули 16 людей, а не 18. СБУ наразі розглядає три версії трагедії

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У поліції уточнили, що в авіакатастрофі у Броварах загинули 16 людей, а не 18. У Службі безпеки України зазначили, що наразі розглядають три версії трагедії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Нацполіції Марʼяна Рева та пише пресслужба СБУ.

«Наразі, за тією інформацією, яка є уточненою на цей момент, 16 загиблих людей унаслідок цієї авіатрощі. Троє загиблих — діти. Крім того, 25 людей перебувають у медзакладах, їм надається кваліфікована допомога, 10 травмованих із них — дітки. Кілька людей — у тяжкому стані в реанімації», — зазначила Рева.

На місці події наразі працюють усі служби, а поліція активно шукає свідків трагедії.

Тим часом Служба безпеки почала розслідування падіння гелікоптера. Наразі там розглядають три версії:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення гелікоптера.

«Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові звʼязки та деталі трагедії», — зазначили там.