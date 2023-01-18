У Франції померла найстаріша людина у світі — черниця Люсіль Рендон. Їй було 118 років

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У будинку для літніх людей у французькому Тулоні померла найстаріша жінка у світі — черниця Люсіль Рендон. Їй було 118 років.

Про це пише The Guardian.

Рендон, відома як сестра Андре, народилася на півдні Франції 11 лютого 1904-го — того року у Нью-Йорку відкрили метро. Вона працювала гувернанткою, а в 40 років пішла до монастиря. Від 1979 року Рендон жила в будинках для людей похилого віку та допомагала людям.

У 2020 році жінка сказала французькому радіо, що не уявляє, як прожила так довго.

«Я не знаю, у чому секрет. Тільки Бог може відповісти на це запитання. У мене було багато нещастя в житті, під час війни 1914—1918 років, коли я була дитиною, я страждала, як і всі інші», — розповіла Люсіль.

У 2021 році жінка пережила епідемію коронавірусу в будинку для літніх людей, де вона жила. Тоді від хвороби загинули 10 її співмешканців.

На запитання, чи боїться вона захворіти на коронавірус, черниця відповідала: «Ні, я не боялася, тому що я не боялася померти… Я щаслива бути з вами, але я б хотіла бути десь в іншому місці — приєднатися до мого старшого брата, дідуся та бабусі».