На Прикарпатті помер Герой України, сотенний УПА Мирослав «Кривоніс» Симчич
- Автор:
- Софія Телішевська
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На Прикарпатті помер сотенний Української повстанської армії Мирослав «Кривоніс» Симчич. Пʼятого січня він відзначив 100-річний ювілей.
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
За життя держава визнала Симчича Героєм України — президент Володимир Зеленський надав йому це звання з удостоєнням ордена.
За життя Симчич пережив понад 32 роки радянських концтаборів.
«Гордимось, що в нашому краї була така славна людина. Його подвиги знатиме та памʼятатиме не одне покоління українців. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким», — заявила глава ОВА.
- Мирослав приєднався до юнацької мережі ОУН в 1941 році. Під його керівництвом у 1945 році під Космачем повстанці розгромили каральну дивізію НКВС. А загалом Симчич провів 42 успішні бої. У 1948 році радянська влада заарештувала Кривоноса та відправила в табори, де він пробув 32 з половиною роки.
- Повстанця реабілітували у 2017 році, а у 2022 році він отримав звання Герой України та орден «Золота Зірка».