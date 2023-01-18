На Прикарпатті помер Герой України, сотенний УПА Мирослав «Кривоніс» Симчич

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На Прикарпатті помер сотенний Української повстанської армії Мирослав «Кривоніс» Симчич. Пʼятого січня він відзначив 100-річний ювілей.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За життя держава визнала Симчича Героєм України — президент Володимир Зеленський надав йому це звання з удостоєнням ордена.

За життя Симчич пережив понад 32 роки радянських концтаборів.

«Гордимось, що в нашому краї була така славна людина. Його подвиги знатиме та памʼятатиме не одне покоління українців. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким», — заявила глава ОВА.