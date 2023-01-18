«Радіо Свобода»: Угорщина хоче виключити девʼятьох росіян із санкційного списку ЄС

Новини

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Угорщина знову хоче помʼякшити санкції ЄС проти росії під час обговорень наступного пакету. Вона просить виключити з санкційного списку девʼятьох людей.

Про це з посиланням на власні джерела пише «Радіо Свобода».

Будапешт знову хоче скасувати санкції проти наближених до путіна російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася зробити це у вересні, але відмовилася від своїх вимог.

Крім них, Угорщина також хоче виключити зі списку санкцій сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михайла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна та російських олігархів Григорія Березкіна і Вʼячеслава Кантора.