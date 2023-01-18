«Радіо Свобода»: Угорщина хоче виключити девʼятьох росіян із санкційного списку ЄС
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Угорщина знову хоче помʼякшити санкції ЄС проти росії під час обговорень наступного пакету. Вона просить виключити з санкційного списку девʼятьох людей.
Про це з посиланням на власні джерела пише «Радіо Свобода».
Будапешт знову хоче скасувати санкції проти наближених до путіна російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася зробити це у вересні, але відмовилася від своїх вимог.
Крім них, Угорщина також хоче виключити зі списку санкцій сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михайла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна та російських олігархів Григорія Березкіна і Вʼячеслава Кантора.
- У листопаді 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціальний фонд для компенсації збитків Україні із заморожених активів Центробанку та активів приватних осіб, зокрема підсанкційних російських олігархів. Однак досі європейські країни не ухвалювали рішень про початок конфіскації російського майна.
- Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації російських активів. Представник Міністерства закордонних справ Міхкель Тамм заявив, що в січні уряд країни планує представити юридичний план вилучення активів.