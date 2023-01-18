Amazon у січні проведе найбільше скорочення в історії компанії

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Корпорація Amazon готується розпочати новий раунд скорочень на тлі уповільнення зростання онлайн-продажів і можливої рецесії.

Про це повідомляє Bloomberg.

У січні компанія оголосила про звільнення понад 18 тисяч співробітників — це найбільше скорочення в історії Amazon.

Компанія почала скорочувати штат ще торік — найбільше це торкнулося команд розробки Alexa та Echo, а вже новий раунд стосуватиметься відділів роздрібної торгівлі та HR.

Наразі ідеться про скорочення 6% співробітників із 350 тисяч саме корпоративних працівників Amazon у всьому світі.

За словами гендиректора Amazon Енді Джассі, компанія виплатить звільненим працівникам вихідну та медичну допомогу, а також допоможе з працевлаштуванням.