У Канаді оновили офіційні рекомендації щодо вживання алкоголю. Безпечними вважають лише два напої на тиждень

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У Канаді оновили офіційні рекомендації щодо безпечної дози вживання алкоголю. Там зазначили, що алкоголь у будь-якому вигляді є шкідливим, але для найменшого ризику можна допустити вживання двох напоїв на тиждень.

Про це пише BBC.

Нові рекомендації кардинально відрізняються від попередніх, які випустили у 2011 році. Тоді вони рекомендували не більше 10 напоїв на тиждень для жінок і 15 напоїв для чоловіків.

Крім цього, у нових рекомендаціях пропонують ввести обовʼязкові попереджувальні етикетки на всіх алкогольних напоях, що будь-яка доза шкідлива для здоровʼя.

За даними експертів, будь-яке перевищення рекомендованої дози призводить до зростання негативних наслідків, зокрема ризиків раку молочної залози або товстої кишки. Там пояснили, що таке різке зменшення можливої дози є результатом більш якісних досліджень.