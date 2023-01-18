У Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, є постраждалі

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Пресслужба КМДА

У місті Бровари на Київщині вранці 18 січня впав гвинтокрил. Це сталося поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

«Зʼясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС і всі служби вже на місці», — зазначив він.

Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали. Є постраждалі, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба .