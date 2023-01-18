Ґрету Тунберґ та її соратників відпустили після короткотривалого затримання в Німеччині

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Екологічну активістку Ґрету Тунберґ звільнили після короткого затримання під час протесту проти відновлення роботи шахт у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію.

Шведку разом з іншими активістами затримали 17 січня під час протестів проти знесення відселеного села Лютцерат. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для розширення вугільної шахти.

Перед затриманням поліція попередила, що групу протестувальників виведуть силою, якщо вони не відійдуть від промислового майданчика.

Активісти вважають, що Німеччина не має видобувати буре вугілля, а повинна зосередитися на розширенні відновлюваної енергетики.

Влада Німеччини у відповідь заявляє, що відновлення роботи шахти є тимчасовим кроком на тлі радикального скорочення постачань газу з росії. Від політики так званого зеленого переходу німецька влада відмовлятися не планує.