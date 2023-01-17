Регулятор оштрафував три обленерго за дискримінаційні відключення світла. Керівники теж заплатять штраф

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг оштрафувала обленерго Вінниці, Волині та Чернівців за недотримання графіків відключень електропостачання.

У Комісії зазначили, що на численні звернення споживачів вони проводять перевірки операторів систем розподілу на предмет дотримання ними графіків відключень.

На засіданні 17 січня НКРЕКП розглянула звіт про підсумки позапланової перевірки відключень від листопада до грудня 2022 року.

Перевірка виявила, що згадані обленерго нерівномірно розподіляли відключення, ігноруючи принцип соціальної справедливості. Крім того, вони неналежно інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

НКРЕКП вирішила накласти на АТ «Вінницяобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та ПрАТ «Волиньобленерго» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень та зобовʼязала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень.

Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності передбачена персональна відповідальність керівників обленерго у розмірі штрафу на суму 1 700 грн.