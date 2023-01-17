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В Україні вперше приватизували морський порт — «Усть-Дунайськ» в Одеській області продали з аукціону за 201 мільйон гривень. За право приватизації порту змагалися 8 учасників.

Про це йдеться на сайті Фонду державного майна.

Порт «Усть-Дунайськ» відновив роботу 1 квітня. Відтоді звідти переправили на експорт 153 тисячі тонн зерна та 58,3 тисячі тонн імпортних споживчих товарів при проєктній спроможності у 4,1 мільйона тонн. Це означає, що сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей.

Після приватизації новий власник «Усть-Дунайська» зможе направляти приватні інвестиції на активізацію діяльності цього морського порту.