FT: Понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок через указ путіна

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Понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок на прийнятних умовах через указ президента рф путіна. Він передбачає, що на будь-які угоди про продаж чи купівлю банків потрібен дозвіл влади.

Про це пише The Financial Times.

Ті банки, які намагаються все ж домовитися про вихід із рф, побоюються, що їхні російські активи дуже дешево отримають підконтрольні кремлю олігархи.

«Є певні дуже впливові росіяни з тісними звʼязками із Кремлем, вони намагаються використати свій вплив, щоб перехопити активи іноземців, які тікають», — розповіло джерело.

Також від банків вимагають дуже серйозних знижок. Однією з умов для виходу з російського ринку є продаж із дисконтом щонайменше у 50%.

За даними видання, у росії досі працюють 45 банків із так званих «недружних» до росії країн. Серед них австрійський Raiffeisen Bank International, італійський UniCredit, американський Citigroup.

Поки що єдиним прикладом успішного виходу іноземного банку після початку вторгнення став продаж Росбанку групою Societe Generale. Їй ще у квітні вдалося домовитися з олігархом Володимиром Потаніним, який володів банком у 2006—-2011 роках.

Британський банк HSBC, який уже домовився про продаж російської «дочки» Експобанк, чекає, поки покупець домовиться із Кремлем. У Citigroup вирішили просто згорнути бізнес. UniCredit вивчає варіанти, але не хоче просто дарувати росіянам свої активи. Про плани Raiffeisen наразі невідомо.