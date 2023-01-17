У Чилі науковці знайшли скамʼнілості мегарапторів і пернатих динозаврів

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У чилійській Патагонії науковці виявили скамʼянілі рештки динозаврів. Це найпівденніша точка світу, де знайшли кістки динозаврів, крім Антарктиди, пише Reuters.

Учені відкопали, зокрема, рештки мегарапторів, які до масового вимирання домінували в харчовому ланцюзі цього регіону.

Скамʼянілі останки мегарапторів, мʼясоїдних динозаврів, що мешкали в Південній Америці у крейдяному періоді (близько 70 мільйонів років тому), виявились розміром до 10 метрів завдовжки.

Директор Чилійського Антарктичного інституту Марсело Леппе розповів агентству Reuters, що палеонтологи довго шукали останки великих динозаврів, спираючись на попередні знахідки їхніх жертв.

«Ми знали, що там, де водилися великі ссавці, мали жити й великі хижаки, але нам не таланило їх знайти», — сказав Марсело Леппе.

Під час розкопок знайшли й останки уненлагій — динозаврів, схожих на велоцирапторів, які, імовірно, були вкриті пірʼям.

«Ці уненлагії мають характеристики, які відсутні в аргентинських або бразильських екземплярів. Це може бути новий вид, що дуже ймовірно, або вони належать до іншої родини динозаврів», — розповів дослідник із Чилійського університету Джаред Амудео.

Ці відкриття дозволяє багато зрозуміти про наслідки падіння метеорита на мексиканському півострові Юкатан, яке, можливо, спровокувало вимирання динозаврів близько 65 мільйонів років тому. Марсело Леппе зазначив, що результати розкопки свідчать про різке падіння температури та хвилі сильного похолодання тривалістю до кількох тисяч років на території сучасної Патагонії. До цього в тій частині світу панував надзвичайно теплий клімат, який переважав протягом більшої частини крейдяного періоду.

«Велика біологічна різноманітність, яку ми спостерігаємо, стала реакцією на дуже потужні екологічні стимули. Цей світ уже був у кризовому стані до падіння метеорита, про це свідчать і гірські породи долини Ріо-де-лас-Чінас», — зазначив Марсело Леппе.