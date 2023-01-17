Радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Олексій Арестович після некоректних коментарів про обстріл Дніпра написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента України.

Нагадаємо, 14 січня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Ракета Х-22 зруйнувала цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки, в якій проживали понад 1,1 тисячі людей.

Увечері Арестович заявив, що цю ракету нібито збила українська ППО. У Повітряних силах ЗСУ спростували його слова.

Слова радника ОП підхопили російські пропагандисти, що викликало велику дискусію. Пізніше Арестович сказав, що почув версію про збиття ракети від знайомого — колишнього бійця сил ППО з Дніпра. Він підкреслив, що це була лише версія.

Після цього Арестович видалив свій пост і написав, що «відкликає вибачення». Він сказав, що під час ефіру двічі сказав слова «судячи з усього» та «ще розбиратися і розбиратися».

16 січня стало відомо, що у Верховній Раді України збирають підписи за те, щоб звільнити Арестовича.