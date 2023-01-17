Британський уряд наклав вето на шотландський закон про зміну статі. Цим правом скористались уперше

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Уряд Великої Британії накладе вето на шотландський закон, який спрощує зміну статі. Цим правом скористаються вперше згідно з Актом про Шотландію 1998 року.

Про це йдеться в заяві британського міністра у справах Шотландії Алістера Джека.

«Після ретельного й уважного розгляду всіх відповідних рекомендацій та політичних наслідків я стурбований тим, що це законодавство матиме негативний вплив на дію законодавства про рівність на всій території Великої Британії», — зазначив він.

Представник британського уряду висловив сподівання, що спільно із владою Шотландії зможе «знайти конструктивний шлях уперед, який би відповідав як децентралізації влади, так і законодавству парламенту Великої Британії».

Водночас перший премʼєр-міністр Шотландії Нікола Стерджен уже розкритикувала таке рішення, назвавши його «лобовою атакою на наш демократично обраний шотландський парламент та його здатність ухвалювати власні рішення з питань за межами центральної влади».

«Уряд Шотландії захищатиме закон і захищатиме шотландський парламент. Якщо це вето Вестмінстера досягне успіху, то стане лише першим із багатьох таких вето», — підкреслила Стерджен.

Законопроєкт про реформу гендерного визнання ухвалили більшістю членів парламенту Шотландії у грудні 2022 року. Він передбачає зниження віку, з якого люди можуть подати заяву про зміну статі, з 18 до 16 років, скасування обовʼязкового медичного діагнозу гендерної дисфорії для отримання так званого свідоцтва про визнання гендеру і скоротить час, необхідний заявнику для отримання «набутої» статі.

Такі події ще більше роздмухають дискусію навколо незалежності Шотландії, яка триває останніми роками. Нікола Стерджен хоче провести новий референдум про незалежність Шотландії, але має отримати на це згоду британського уряду.

Шотландія отримала власний парламент і уряд у складі Великої Британії у 1999 році. У 2007 році переможцем на місцевих виборах стала Шотландська національна партія, яка почала просувати ідеї незалежності. Вони вирішили провести референдум за незалежність, і британський уряд на це погодився. Восени 2014 року його провели — 55% шотландців проголосували проти незалежності.

Але тепер Стерджен вимагає другого референдуму, оскільки після 2014 року ситуація значно змінилася, адже Велика Британія вийшла з ЄС, тоді як 62% шотландців проголосували за те, щоб залишитися у складі Євросоюзу.