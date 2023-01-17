Українські військові знищили за добу ще 870 російських окупантів

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Українська армія за минулу добу ліквідувала ще 870 російських окупантів. Загальна кількість загиблих військових рф сягнула майже 117 тисяч.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також українські військові знищили три танки та 11 бойових броньованих машин.

Крім цього, вони знищили пʼять російських артилерійських систем і три реактивні системи залпового вогню.

Українські військові також підбили сім одиниць автомобільної техніки росіян.