Розслідувачі ідентифікували командира «вагнерівців» у Соледарі

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Підрозділами «ПВК Вагнера» у Соледарі командує колишній офіцер-спецпризначенець ГРУ Антон Єлізаров, якого кілька років тому судили за шахрайство зі службовою квартирою.

Як стверджують журналісти-розслідувачі центру «Досьє», саме йому належить позитивний «Лотос», який використовував засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, коли говорив на публіці про людину, яка керує операцією в Соледарі.

Центр «Досьє» пише, що Єлізаров був засуджений російським судом за шахрайство під час приватизації квартири, а тепер, за повідомленнями, нагороджений званням «героя росії».

За даними розслідувачів, Єлізарову 41 рік, він має військову освіту, служив у Повітряно-десантних військах та у відділі спецпризначення ГРУ.

У 2014 році отримав три роки позбавлення волі умовно та штраф за шахрайство у справі про приватизацію службової квартири. Єлізаров судився з Міністерством оборони, але врешті програв справу, після чого його виселили з квартири у 2016 році. Тоді він підписав контракт із «ПВК Вагнера».

«Досьє» пише, що «вагнерівець» воював у складі російської армії на Кавказі, а у складі «ПВК Вагнера» — у Сирії та Лівії. Також працював інструктором у Центральноафриканській Республіці. У вересні 2022 року Єлізаров зʼявлявся на публіці з трьома нагородами — зіркою «героя росії», зіркою «героя «ДНР» та «героя «ЛНР».