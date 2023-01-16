Екскомандир «Вагнера» втік до Норвегії і попросив політичного притулку — країна підтвердила це

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Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім командиром з «ПВК Вагнера», незаконно перетнув кордон та попросив там про притулок.

Норвезький директорат з питань імміграції (UDI) підтвердив цю інформацію агентству Associated Press.

Справу Медведєва передали норвезькій імміграційній поліції, а росіянина перевели в Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії наразі відмовилася коментувати цей випадок.

За повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB, Медведєв переховувався після закінчення чотиримісячного контракту, який він підписав 6 липня 2022 року.

Російське видання «Медуза» пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин — найманець «Вагнера», чию страту кувалдою зафіксували на відео, що зʼявилося в мережі в листопаді.

Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області.

Це вперше від початку вторгнення з росії до Європи зумів втекти колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної групи «Вагнера». При цьому він погодився давати свідчення та викривати засновника ПВК Євгена Пригожина.

За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком багатьох страт та позасудових розправ з боку служб Пригожина, які ті чинили щодо людей, які відмовлялися йти на війну проти України.

Після виходу Медведєва з «Вагнера» сам Пригожин і його служба безпеки намагались його затримати. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.

На початку липня 2022 року Медведєв уклав контракт з «ПВК Вагнера» на чотири місяці. Його відправили в Сальськ, а звідти у Луганську область, де його призначили на посаду командира Першого відділення четвертого взводу сьомого штурмового загону найманців. За словами Медведєва, він брав участь у боях під Бахмутом.

У середині грудня в соцмережах поширювалося відео, на якому людина, яка представилася дезертиром Андрієм Медведєвим, розповіла про знущання бійців у ПВК. Він закликав Пригожина перевірити ці інциденти, але натомість його самого почали переслідувати.