Олег Гороховський відкликав позов проти держави у справі ПриватБанку

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«Бабель»

Колишній топменеджер та акціонер ПриватБанку Олег Гороховський відкликав позов до держави про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку від 2016 року, згідно з яким той був націоналізований.

У своєму позові співзасновник Monobank просив визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку від 21 грудня 2016 року, на підставі якого держава придбала у власність акції банку. Аналогічні позови ініційовані Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим — вони перебувають на розгляді Господарського суду Києва.

«Так сталося, що черговий розгляд справи призначили зараз. Судитися з державою під час війни вважаю неприйнятним, тому я відкликав позов», — пояснив Гороховський своє рішення у коментарі Forbes.

Гороховський звернувся з позовом ще у 2019 році, але у липні 2020 року провадження закрили на підставі положень так званого антиколомойського закону, які прямо забороняють повернення виведених з ринку банків колишнім власникам та акціонерам.

Згодом суди апеляційної та касаційної інстанції скасували постанову про закриття провадження та повернули справу до госпсуду Києва для продовження розгляду.

На початку лютого 2023 року Велика палата Верховного суду також має розглянути справу за позовом іншого колишнього співвласника та голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета та навести висновки про застосування положень згаданого закону.

Ці висновки матимуть вплив на всі подібні справи, ініційовані колишніми власниками та топменеджерами ПриватБанку.

Наразі у провадженні госпсуду Києва перебуває понад 40 судових справ за позовами колишніх власників, поданих з метою відновлення права власності на акції ПриватБанку.