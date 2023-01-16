Пасажир зафільмував останні хвилини польоту літака, який розбився в Непалі

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У Непалі пасажир рейсу ATR 72 зняв на відео останні хвилини польоту літака. Його телефон знайшли серед уламків.

Рейс ATR 72 розбився 15 січня при заході на посадку в місті Покхара. На відео видно, як літак різко дає крен, наближаючись до злітно-посадкової смуги. Потім він вдарився об землю в ущелині річки Сеті, приблизно за кілометр від аеропорту.

За даними BBC, на підльоті пілот не повідомив про жодні технічні неполадки або складнощі. У момент катастрофи віяв легкий вітер, а видимість була хорошою. У літаку були 53 непальці, пʼятеро індійців, четверо росіян і двоє корейців. Також було по одному пасажиру з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції. Усього загинули 72 людини.

За кількістю загиблих це найбільша авіакатастрофа в Непалі за останні 30 років. Інцидент стався всього через 15 днів після відкриття аеропорту.

Уряд створив комісію для розслідування причин катастрофи, а премʼєр-міністр оголосив понеділок національним днем жалоби.